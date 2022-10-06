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Экономист раскрыл планы США привести мир к дефолтам и банкротствам

Экономист Васильев рассказал о планах США привести мир к дефолтам и банкротствам
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что может привести к росту цен на все подряд и, как следствие, вызвать дефолты и банкротства компаний, заявил экономист Совкомбанка Михаил Васильев, пишет «Прайм».

По его словам, практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах. Из-за этого укрепление американской валюты ведет к подорожанию сырья для всех государств, кроме Соединенных Штатов, раскрыл планы Вашингтона специалист.

Он отметил, что крепкий доллар раздувает инфляцию, прежде всего, в государствах-импортерах энергоносителей и продовольствия. В свою очередь, это вынуждает центральные банки увеличивать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют.

Васильев рассказал, что рост ставки ФРС вызывает общее повышение ставок по кредитам и облигациям, это делает дороже обслуживание займов.

Ранее журналист CNN Дэвид Голдман заявил, что состояние американской экономики можно сравнить с «походом в уборную», а ухудшение положения — «с нажатием кнопки на смывном бачке».

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Марина Совина
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