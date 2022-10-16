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09:20, 16 октября 2022Мир

Папа Римский заявил о необходимости реформ международных организаций

Папа Римский Франциск высказался за реформы международных организаций, включая ООН

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Франциск в своей книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее» заявил о необходимости проведения реформ международных организаций, включая ООН. Выдержки из книги приводит газета La Stampa.

«ООН была создана на основе Устава, который был призван придать форму отказу от ужасов, пережитых человечеством в двух войнах XX века. <...> Cегодняшний мир уже не тот, необходимо переосмыслить эти институты таким образом, чтобы они отвечали новой существующей реальности», — высказался понтифик.

Папа римский также подчеркнул, что конфликт на Украине в очередной раз показал, «насколько необходимо для нынешней многосторонней структуры найти более гибкие и эффективные способы разрешения конфликтов».

Уточняется, что книга понтифика выйдет 18 октября.

Ранее папа римский обратился к президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с призывом закончить конфликт и перейти к мирному диалогу. В своей речи понтифик обратился и к остальным главам международного сообщества. «Призываю сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию», — добавил Франциск

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Марина Совина
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