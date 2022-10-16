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15:00, 16 октября 2022Экономика

«Газпром» допустил поставки газа из «Северных потоков» через турецкий хаб

Глава «Газпрома» Миллер допустил перенаправление газа из «Северных потоков» через хаб

Фото: Global Look Press

Объемы газа, которые должны были поставляться через нитки газопроводов «Северный поток», можно будет перенаправить и поставлять через планируемый турецкий хаб. Такой вариант допустил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его слова из эфира телеканала «Россия» приводит РИА Новости.

«Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объемы», — пояснил Миллер.

Кроме того, он допустил, что через хаб в Турции можно будет поставлять все объемы газа, предназначавшиеся для «Северных потоков», заявив, что «нет ничего невозможного».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предположил, что срок реализации проекта газового хаба в Турции может составить четыре года.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался считать правильной формулировку о том, что «Турецкий поток» сможет заменить мощности «Северных потоков». «Непрофессионально так говорить, потому что разные мощности», — сказал представитель Кремля.

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Антон Похиляк
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