«Газпром» допустил поставки газа из «Северных потоков» через турецкий хаб

Глава «Газпрома» Миллер допустил перенаправление газа из «Северных потоков» через хаб

Объемы газа, которые должны были поставляться через нитки газопроводов «Северный поток», можно будет перенаправить и поставлять через планируемый турецкий хаб. Такой вариант допустил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его слова из эфира телеканала «Россия» приводит РИА Новости.

«Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объемы», — пояснил Миллер.

Кроме того, он допустил, что через хаб в Турции можно будет поставлять все объемы газа, предназначавшиеся для «Северных потоков», заявив, что «нет ничего невозможного».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предположил, что срок реализации проекта газового хаба в Турции может составить четыре года.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался считать правильной формулировку о том, что «Турецкий поток» сможет заменить мощности «Северных потоков». «Непрофессионально так говорить, потому что разные мощности», — сказал представитель Кремля.