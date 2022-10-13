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19:25, 13 октября 2022Экономика

Кремль отказался считать «Турецкий поток» заменой «Северным потокам»

Дмитрий Песков заявил, что «Турецкий поток» не заменит «Северные потоки»

Фото: Michael Sohn / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» отказался считать правильной формулировку о том, что «Турецкий поток» сможет заменить мощности «Северных потоков».

«Так говорить нельзя. Непрофессионально так говорить, потому что разные мощности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, станет ли «Турецкий поток» заменой «Северным потокам», которые были повреждены в результате предполагаемых диверсий.

Президент России Владимир Путин 12 октября озвучил идею создания в Турции газового хаба с целью переноса объемов поставок, которые ранее шли в Европу по «Северным потокам», на маршруты через Турцию. Предполагается, что новый хаб может стать площадкой и для определения цен на энергоносители.

Песков заявил, что пока эта идея нуждается в проработке. «Еще нужно проработать с возможными покупателями в южной Европе этого газа. Еще предстоит работа, но по крайней мере проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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При этом Песков указал, что вопрос о конкретных покупателях российского газа по новым маршрутам — это «предмет дальнейшего разговора».

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов отмечал, что реализация проекта газового хаба в Турции может занять минимум четыре года. «Главный вопрос здесь — сколько газа мы хотим перевезти с севера на юг. "Северный поток" поставлял 55 миллиардов кубометров в год. «Ямал-Европа», который сейчас тоже не работает — 33 миллиарда. "Северный поток-2" вообще не берем в расчет. Итого, около 90 миллиардов кубометров мы хотим поставлять. Для этого нам нужно построить еще три "Турецких потока"», — заявил Демидов.

10 октября Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России сообщил, что Украина пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток». По его словам, был совершен целый ряд терактов и попыток подрыва в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры, в том числе на одном из участков «Турецкого потока».

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Данил Дмитриев
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