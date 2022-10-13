Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции

Аналитик Демидов допустил создание газового хаба в Турции за четыре года

Срок реализации проекта газового хаба в Турции может составить четыре года. За это время потребуется построить дополнительные газопроводы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб. Предполагается, что он может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, но и для определения цен на энергоносители. Об этом было заявлено во время встречи лидеров двух стран в Астане.

«Главный вопрос здесь — сколько газа мы хотим перевезти с севера на юг. "Северный поток" поставлял 55 миллиардов кубометров в год. "Ямал-Европа", который сейчас тоже не работает — 33 миллиарда. "Северный поток-2" вообще не берем в расчет. Итого, около 90 миллиардов кубометров мы хотим поставлять. Для этого нам нужно построить еще три "Турецких потока"», — заметил Демидов.

Срок реализации такого проекта, по словам аналитика, составил бы около четырех лет. Для этого нужно пустить трубы по дну Черного моря, и именно на этом этапе возникает главная проблема: у Газпрома нет оборудования, позволяющего укладывать трубы большого диаметра на большие глубины.

«США наложили санкции на компании, которые могут поставлять такое оборудование России. Получается, для того, чтобы стать хабом, Россия должна получить добро от США — это и есть главная сложность», — заключил Демидов.

Если каким-то образом построить хаб все же удастся, Россия смогла бы поставлять газ в страны Южной Европы, куда уже идут поставки по «Турецкому потоку», а также в Германию и другие страны, где уже есть достаточно разветвленная сеть. Таким образом, Центральная и Восточная Европы могли бы быть полностью закрыты этим проектом.

Ранее Путин сказал, что газопровод «Турецкий поток» продолжает успешно работать, несмотря на попытки диверсий.