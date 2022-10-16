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21:38, 16 октября 2022Мир

В Израиле предложили начать оказывать военную помощь Украине

Израильский министр Шай предложил правительству начать оказывать военную помощь Украине

Фото: Ronen Zvulin / Reuters

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству страны начать оказывать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Свое заявление Шай сделал после публикации газеты The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в том числе иранских баллистических ракет класса «земля-земля» и партии беспилотников.

«Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь [от Израиля], точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО», — написал Шай, подчеркнув, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте.

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Израиль не предоставлял Украине военной помощи, ограничиваясь отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи пострадавших в результате военных действий украинцам.

По информации The Washington Post, официальные лица Тегерана посещали Россию еще 18 сентября для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе баллистических ракет.

Еще в конце августа сообщалось, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Тогда речь шла о сотнях БПЛА. По информации WP, первая партия беспилотников прибыла в страну еще 19 августа.

В октябре эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2. Специалист сослался на иранские источники.

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Марина Совина
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