В Израиле предложили начать оказывать военную помощь Украине

Израильский министр Шай предложил правительству начать оказывать военную помощь Украине

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству страны начать оказывать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Свое заявление Шай сделал после публикации газеты The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в том числе иранских баллистических ракет класса «земля-земля» и партии беспилотников.

«Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь [от Израиля], точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО», — написал Шай, подчеркнув, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте.

Израиль не предоставлял Украине военной помощи, ограничиваясь отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи пострадавших в результате военных действий украинцам.

По информации The Washington Post, официальные лица Тегерана посещали Россию еще 18 сентября для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе баллистических ракет.

Еще в конце августа сообщалось, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Тогда речь шла о сотнях БПЛА. По информации WP, первая партия беспилотников прибыла в страну еще 19 августа.

В октябре эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2. Специалист сослался на иранские источники.