Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российскую ядерную атаку

Ле Пен раскритиковала Борреля за слова об ответе Запада на российскую ядерную атаку

Лидер политической партии «Национальный фронт» во французском парламенте Марин Ле Пен прокомментировала слова главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля о военном ответе Запада на российскую ядерную атаку. Своим мнением депутат поделилась в эфире телеканала BFMTV.

Ранее Боррель сообщил, что в случае ядерного удара со стороны России по Украине, от западных стран поступит военный ответ, который станет «уничтожительным» для армии РФ.

Ле Пен осудила высказывание главы ЕС, заявив о том, что в его предупреждении нет цели решить конфликт или найти пути для установления мира.

«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция уже была бы втянута в войну», — отметила депутат.

Политик также заявила о необходимости соблюдать осторожность и в решениях, и в высказываниях, чтобы «не вступить в войну, которую французы не хотят».

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после беседы с Путиным заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы.