Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 16 октября 2022Мир

Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российскую ядерную атаку

Ле Пен раскритиковала Борреля за слова об ответе Запада на российскую ядерную атаку

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лидер политической партии «Национальный фронт» во французском парламенте Марин Ле Пен прокомментировала слова главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля о военном ответе Запада на российскую ядерную атаку. Своим мнением депутат поделилась в эфире телеканала BFMTV.

Ранее Боррель сообщил, что в случае ядерного удара со стороны России по Украине, от западных стран поступит военный ответ, который станет «уничтожительным» для армии РФ.

Ле Пен осудила высказывание главы ЕС, заявив о том, что в его предупреждении нет цели решить конфликт или найти пути для установления мира.

«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция уже была бы втянута в войну», — отметила депутат.

Политик также заявила о необходимости соблюдать осторожность и в решениях, и в высказываниях, чтобы «не вступить в войну, которую французы не хотят».

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после беседы с Путиным заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Военкор объяснил покупку Россией иранских ракет
Среди погибших в Белгородской области нет мобилизованных из Брянской области
В Запорожье заявили о смене плана ВСУ по захвату ЗАЭС
В Германии призвали дать льготы украинским беженцам
Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российскую ядерную атаку
В Англии отключили электричество на стадионе во время футбольного матча
Водителям дали советы по подготовке автомобиля к зиме
Россиянин предупредил туристов об опасных для жизни «белорусских Мальдивах»
Отказ Байдена от переговоров с Путиным объяснили заботами о выборах
Тодоренко показала процесс кормления новорожденного сына во время репетиций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.