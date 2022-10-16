Врач предупредила о возможном отсутствии симптомов при поражении печени

Врач Марченко: заболевания печени в большинстве случаев протекают бессимптомно

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко предупредила, что заболевания печени зачастую протекают бессимптомно и обнаружить проблему в работе органа порой удается только после достижения серьезной стадии его поражения. Об этом специалист рассказала радио Sputnik.

«Мы, врачи, видим, что пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза. Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий», — поделилась Марченко. Она назвала ряд признаков, позволяющих выявить наличие заболевания на ранней стадии, добавив, что определить поражение печени возможно лишь при регулярных обследованиях.

«Когда в печени идет воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна», — указала гастроэнтеролог. Помимо этого, тревожными сигналами могут служить носовые кровотечения, отеки, кожный зуд, кровоточивость десен и повышенная температура.

Если вовремя провести диагностику, то это поможет избавиться от причины возникновения отклонений в работе печени и восстановить ее поврежденные клетки, подчеркнула Марченко. «Сначала нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела», — подытожила врач.

Ранее психиатр рассказала, что детский травматический опыт увеличивает риск развития депрессии. Она пояснила, что к формированию депрессии приводит совокупность биологических, психологических и социальных факторов.