Глава Минобороны Саудовской Аравии ответил на обвинения в поддержке России

Глава Минобороны Саудовской Аравии удивился обвинениям из-за поддержки России по Украине

Глава Минобороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд выразил удивление из-за обвинений в адрес королевства из-за поддержки России в конфликте на Украине. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины. Стоит отметить, что эти ложные обвинения исходили не от правительства Украины», — написал министр.

При этом саудовский принц заявил, что решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки «было принято единогласно и по чисто экономическим мотивам».

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. На фоне таких сообщений президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.