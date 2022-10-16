Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 16 октября 2022Бывший СССР

В Молдавии предрекли всплеск протестов зимой

В Молдавии заявили, что в январе-феврале 2023 года протесты достигнут пика

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Всплеск протестов в Молдавии можно ожидать в январе-феврале 2023 года, когда наивысшего пика достигнет «массовое народное негодование», предрек директор Центра анализа, исследований и прогнозов кишиневского Balkan-center Сергей Манастырлы. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Манастырлы, зимой протесты наберут новую силу из-за ожидающегося продолжения роста цен на газ и инфляции. Несмотря на неготовность нынешних протестующих к жестким акциям, власти серьезно обеспокоены перспективой радикального развития событий и объединения оппозиционных сил, представители которых начали согласовывать в Кишиневе общую повестку, добавил аналитик. В случае объединения оппозиции протесты могут завершиться успехом для нее и достижением цели — роспуск парламента и проведение досрочных выборов. В связи с этим власти страны и вносят поправки в закон, ограничивающие возможности для митингов.

Манастырлы утверждает, что протесты будут нарастать и прямо пропорционально ошибкам действующей власти, которую он назвал «прозападной» и не защищающей интересы граждан. «Правящая элита обслуживает внешние интересы, а не интересы жителей страны. Неустроенность и провалы в работе правительства и всей команды [президента Майи] Санду приведут к социальному взрыву», — считает он.

В центре Кишинева 15 октября прошел митинг манифестантов палаточного «Городка перемен», которые требовали отставки президента Молдавии Майи Санду, парламента, правительства и проведения досрочных выборов.

Ранее на видео попал момент, как в Кишиневе полиция начала проводить жесткие задержания граждан, вышедших на протесты против политики Майи Санду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
СК возбудил уголовное дело после теракта на полигоне в Белгородской области
Поцелуй Иды Галич с Тимуром Батрутдиновым попал на видео
В Молдавии предрекли всплеск протестов зимой
Умер советский журналист Олег Попцов
Стала известна причина срыва перехода двух российских лыжников в сборную Израиля
В Подмосковье повторно подожгли здание военкомата
«Спутник V» назван самым экспортируемым препаратом за всю историю России
Стало известно о трех пострадавших из одной семьи после обстрела Белгорода
Воздушная тревога зазвучала почти по всей Украине
Один человек погиб в результате обстрела Донецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.