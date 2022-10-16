В Молдавии предрекли всплеск протестов зимой

В Молдавии заявили, что в январе-феврале 2023 года протесты достигнут пика

Всплеск протестов в Молдавии можно ожидать в январе-феврале 2023 года, когда наивысшего пика достигнет «массовое народное негодование», предрек директор Центра анализа, исследований и прогнозов кишиневского Balkan-center Сергей Манастырлы. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Манастырлы, зимой протесты наберут новую силу из-за ожидающегося продолжения роста цен на газ и инфляции. Несмотря на неготовность нынешних протестующих к жестким акциям, власти серьезно обеспокоены перспективой радикального развития событий и объединения оппозиционных сил, представители которых начали согласовывать в Кишиневе общую повестку, добавил аналитик. В случае объединения оппозиции протесты могут завершиться успехом для нее и достижением цели — роспуск парламента и проведение досрочных выборов. В связи с этим власти страны и вносят поправки в закон, ограничивающие возможности для митингов.

Манастырлы утверждает, что протесты будут нарастать и прямо пропорционально ошибкам действующей власти, которую он назвал «прозападной» и не защищающей интересы граждан. «Правящая элита обслуживает внешние интересы, а не интересы жителей страны. Неустроенность и провалы в работе правительства и всей команды [президента Майи] Санду приведут к социальному взрыву», — считает он.

В центре Кишинева 15 октября прошел митинг манифестантов палаточного «Городка перемен», которые требовали отставки президента Молдавии Майи Санду, парламента, правительства и проведения досрочных выборов.

Ранее на видео попал момент, как в Кишиневе полиция начала проводить жесткие задержания граждан, вышедших на протесты против политики Майи Санду.