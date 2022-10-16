Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 16 октября 2022Бывший СССР

Власти Херсона сообщили о крахе надежд Киева на контрнаступление

Врио замглавы Херсонской области сообщил о крахе надежд Киева на контрнаступление

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Слаженная работа российской армии разрушила надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram.

«Благодаря отлаженным действиям войск Министерства обороны Российской Федерации под командованием Героя России, командующего войсками ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского, укронацисты были разбиты на Херсонском направлении 15 октября 2022 года», — написал Стремоусов.

Врио замглавы Херсонской области добавил, что в результате были «фактически разрушены все надежды Киева по наступательной операции». «Враг разбит», — подчеркнул он.

Перед этим Стремоусов заявил о том, что украинские войска провалили наступление под Херсоном в районе Бериславля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В результате обстрела ВСУ Донецка повреждено здание администрации
Мэр Донецка назвал удар по администрации города целенаправленным
Власти Херсона сообщили о крахе надежд Киева на контрнаступление
В Подмосковье арестован поджигатель квартиры с тремя людьми внутри
Россиян предупредили о рисках ипотеки по заниженным ставкам
В США предрекли ядерный конфликт с Россией из-за стратегии Байдена по Украине
Опубликовано видео последствий обстрела администрации Донецка
В Британии рассказали о способах экономии на электроэнергии
11 стран выступили против участия России в генассамблее олимпийских комитетов
Егор Кончаловский отреагировал на отъезд Пугачевой из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.