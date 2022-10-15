В Херсонской области сообщили об активном наступлении ВСУ

Замгубернатора Херсонской области Стремоусов заявил об активной фазе наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в активное наступление в Херсонской области. Об этом сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев.Live».

«На сегодняшний момент активная фаза [наступления ВСУ], которую мы ожидали, она началась. Это ничего не значит. 28 августа тоже была активная фаза как раз в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована российской армией. Тогда было "задвухсочено" около трех тысяч укронацистов и наемников», — заявил он.

По его словам, в нынешнем наступлении среди украинских военных каждый третий наемник. Помимо этого, Стремоусов также отметил, что главной задачей ВСУ стоит взятие под контроль Херсона, поскольку он является областным центром.

«Наша армия готова отражать все эти атаки, до конца стоять. Так как Херсонская область — это полноценный субъект РФ», — заключил он.

Также известно, что одним из направлений наступления украинских военных является дорога Дудчаны-Берислав, рассказал замгубернатора в своем Telegram-канале.

Ранее власти области предупредили об угрозе подтопления региона. Стремоусов уточнил, что особое беспокойство вызывают атаки ВСУ на ГЭС в районе Каховки на Днепре. Тем не менее он подчеркнул, что украинские военные не могут прорвать дамбу обстрелами.