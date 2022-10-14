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10:53, 14 октября 2022Россия

Власти Херсона предупредили об угрозе подтопления региона

Замглавы Херсонской области Стремоусов предупредил об угрозе подтопления региона

Фото: РИА Новости

Украина под предлогом восстановления энергоснабжения хочет добиться прорыва каховской дамбы. В настоящее время есть реальная угроза подтопления Херсонщины, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.

По его словам, тревогу вызывает усиленная работа Вооруженных сил Украины по ГЭС в районе Каховки на Днепре. «Добиться этого обстрелами у них не получается, поэтому, скорее всего, у них разработан какой-то другой план», — подчеркнул замглавы администрации.

Ранее власти Херсона призвали жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от Вооруженных сил Украины.

13 октября Стремоусов сообщил, что эвакуации в регионе «нет и быть не может», отказавшись называть так просьбу о выезде жителей в другие субъекты России. Он добавил, что распространенное ранее обращение врио губернатора области Владимира Сальдо не является призывом к эвакуации, указав, что предложение о выезде «родилось не сегодня».

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Сергей Истомин
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