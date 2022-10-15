Власти Херсонской области заявили об артобстрелах при контрнаступлении ВСУ

Врио замглавы Херсонской области: контрнаступление ВСУ пока ограничивается артобстрелами

Начало событий в новости В Херсонской области сообщили об активном наступлении ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области пока идет только на уровне артобстрелов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности вице-губернатора региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска обстреливают линии обороны в районе Дудчан.

Ранее 15 октября Стремоусов заявил, что ВСУ перешли в активное наступление в Херсонской области. Началась активная фаза, которую ожидали власти. Он напомнил, что 28 августа тоже была попытка контрнаступления ВСУ в районе Посад-Покровского, но его купировала Российская армия. «Тогда было "задвухсочено" около трех тысяч укронацистов и наемников», — заявил Стремоусов.