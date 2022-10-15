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18:13, 15 октября 2022Бывший СССР

Власти сообщили о полностью провальном наступлении ВСУ под Херсоном

Стремоусов заявил о полном провале наступления ВСУ под Херсоном в районе Бериславля

Фото: Edgar Su / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили наступление в Херсонской области, все их попытки были полностью отражены российскими военными. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что наступление украинцев отбили на бериславском направлении под Херсоном. По его данным, мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках намеревались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны — Меловое.

«По наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации пришли на помощь и уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники», — отметил Стремоусов.

Позже мобильные отряды противника поразили гранатометы, добавил он.

15 октября Стремоусов сообщил, что ВСУ перешли в активное наступление в Херсонской области. Он напомнил, что 28 августа тоже была попытка контрнаступления ВСУ в районе Посад-Покровского, но его купировали российские военнослужащие.

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Анна Щербакова
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