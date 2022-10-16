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00:15, 16 октября 2022Наука и техника

В США представили «бесшумную» версию БТР Stryker

TNI: в США представили БТР StrykerX с гибридной силовой установкой

Фото: DVIDS

Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) представила колесный бронетранспортер (БТР) StrykerX, который позволит выполнять задачи бесшумно. Новая версия БТР Stryker получила гибридную силовую установку, пишет The National Interest (TNI).

Отмечается, что экипаж StrykerX может использовать оборудование машины, не запуская дизельный двигатель. «В отличие от танка, транспортное средство приводится в движение исключительно за счет электроэнергии, дизельный двигатель используется только для выработки электроэнергии в двигателе, который затем приводит в движение все оси. Вы получаете достаточную возможность бесшумного перемещения, не всего на несколько минут, а на значительный период времени», — сказал директор по развитию бизнеса GDLS в США Тим Рис.

Батареи StrykerX позволяют выполнять задачи на протяжении суток. Также машина получила новую кабину, в которой место командира находится рядом с местом механика-водителя, и увеличенное десантное отделение.

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Ранее стало известно, что GDLS представит демонстратор технологий AbramsX на ежегодной конференции Ассоциации армии США. Машина получила гибридную силовую установку, которая снижает расход топлива на 50 процентов.

В июле издание Defense News писало, что в ходе учений в Германии недостаток электричества, которое вырабатывали БТР Stryker, ограничил работу нового оборудования машины.

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Даниил Иринин
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