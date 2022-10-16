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16:22, 16 октября 2022Экономика

В МИД России рассказали о переговорах с представителями ООН по зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Вершинин начал переговоры с замгенсеком ООН Гриффитсом по зерновой сделке
Архивное фото

Архивное фото . Фото: МИД РФ / РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Вершинин начал переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что замглавы российского МИД проводит в Москве встречу с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен.

Как уточнили в министерстве, стороны обсуждают зерновую сделку и другие актуальные вопросы.

Также стало известно, что у замгенсека ООН запланированы встречи в Министерстве обороны России.

Ранее 16 октября сообщалось, что Гриффитс прибыл в Москву. Целью поездки является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Зерновой сделкой называют соглашение, которое было подписано 22 июля в Турции. Оно закрепляет обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Также документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов на украинской территории.

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Олег Давыдов
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