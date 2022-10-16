Замгенсека ООН прибыл в Москву

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс прибыл в Москву для обсуждения зерновой сделки

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс прибыл в Москву для переговоров, на которых будет обсуждаться зерновая сделка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что все встречи Гриффитса в России будут носить закрытый характер, программа еще уточняется.

О том, что замгенсека ООН собирается с визитом в Москву, сообщалось 7 октября. Как рассказал источник, Гриффитс планирует встречи в Минобороны и МИД, в том числе с замглавы министерства иностранных дел Сергеем Вершининым.

Зерновой сделкой называют соглашение, подписанное 22 июля в Стамбуле.