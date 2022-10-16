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15:15, 16 октября 2022Мир

Замгенсека ООН прибыл в Москву

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс прибыл в Москву для обсуждения зерновой сделки

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс прибыл в Москву для переговоров, на которых будет обсуждаться зерновая сделка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что все встречи Гриффитса в России будут носить закрытый характер, программа еще уточняется.

О том, что замгенсека ООН собирается с визитом в Москву, сообщалось 7 октября. Как рассказал источник, Гриффитс планирует встречи в Минобороны и МИД, в том числе с замглавы министерства иностранных дел Сергеем Вершининым.

Зерновой сделкой называют соглашение, подписанное 22 июля в Стамбуле.

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Евгения Наумова
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