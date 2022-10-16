«Зенит» укрепил лидерство в РПЛ

«Зенит» победил «Нижний Новгород» со счетом 3:0 в матче 13-го тура РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 22-й минуте счет открыл полузащитник Далер Кузяев. На 45-й минуте преимущество сине-бело-голубых увеличил хавбек Клаудиньо. На 65-й минуте гол забил нападающий Малком.

Таким образом, после 13 матчей «Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Нижний Новгород» располагается на 11-м месте, имея в активе 13 очков.

В следующем матче «Зенит» примет самарские «Крылья Советов» 20 октября, а «Нижний Новгород» днем ранее сыграет с «Краснодаром».