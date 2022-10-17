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11:39, 17 октября 2022Силовые структуры

Суд арестовал трех подозреваемых в причастности к взрыву на Крымском мосту

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту

Фото: Reuters

В Москве арестовали трех россиян, подозреваемых в причастности к взрыву на Крымском мосту. Об этом в понедельник, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

В субботу, 15 октября, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста трем подозреваемым и отправил их в СИЗО. Мужчины проходят по уголовному делу, возбужденному по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

16 октября сообщалось, что проживающий в Херсонской области сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Романа Соломко Максим подтвердил задержание отца. Он отметил, что не верит в причастность отца к подрыву моста. Сложившуюся ситуацию, в которой оказался его отец, Максим назвал «подставой».

12 октября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Владимир Седов
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