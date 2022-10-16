Сын фигуранта дела о подрыве Крымского моста подтвердил задержание отца

Сын фигуранта дела о подрыве Крымского моста Романа Соломко подтвердил его задержание

Проживающий в Херсонской области сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Романа Соломко Максим подтвердил задержание отца. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что не верит в причастность отца к подрыву моста. Сложившуюся ситуацию, в которой оказался его отец, Максим назвал «подставой».

Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан… Это такая бредятина Максим Соломко сын задержанного по делу о теракте на Крымском мосту

По словам Максима, его отец ехал в Крым 8-9 октября. Он пояснил, что Роман Соломко ездил в Грузию, где занимался таможенной декларацией, нанял брокера и уехал из страны. «Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли», — заключил Максим, отметив, что у него «просто слов нет от всей этой ситуации».

Соседи охарактеризовали задержанного как занятого человека

Знакомые Романа Соломко также прокомментировали сложившуюся ситуацию. Так, соседи из расположенного рядом коттеджа характеризовали Романа, как занятого человека. Они рассказали, что мужчина постоянно был в разъездах, застать дома его было сложно. При этом раньше он был приветливым, однако после конфликта по вопросу размежевания участка, когда Роман построил гараж, общение прекратилось. Другая соседка отметила, что давно не видела Романа и отметила, что Соломко живут обособленно. «Они богатые, а мы не очень, они молодые, а мы старики», — сказала она.

Кроме того, опрошенный корреспондентом агентства прораб, который руководит ремонтом в коттедже задержанного, добавил, что последний раз видел хозяина дома 10 октября. После этого он держал связь с женой Романа Ириной. Собеседник издания рассказал, что его заказчик владеет аграрной фирмой. «Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда…», — поделился прораб.

Расследование теракта на Крымском мосту завершено

12 октября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Также в ФСБ раскрыли маршрут отправки взрывного устройства. По данным ФСБ России, организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов и отправили в начале августа из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между компаниями Baltex Capital S.A. (Русе) и ООО «Транслогистик УА» (Киев).

13 октября Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Подозреваемые Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян заключены под стражу до 8 декабря.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. По последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

В Крыму ограничили перемещение грузов через Керченскую паромную переправу

12 октября в Крыму ограничили перемещение грузов через Керченскую паромную переправу. Соответствующее решение принял Минтранс полуострова. Пока что груз, попавший под ограничения, будет перевозиться с материковой части России в Крым и обратно по альтернативному сухопутному пути, пояснили в ведомстве.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявлял, что в Керчи запустили еще четыре парома. Он объяснял, что направляющийся в Керчь паром — железнодорожный, его переоборудуют для перевозки машин.

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