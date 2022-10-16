Сын задержанного по делу о взрыве на Крымском мосту прокомментировал ситуацию

Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту Романа Соломко подтвердил задержание отца

Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту Романа Соломко Максим подтвердил задержание отца. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил Максим Соломко, его отец уехал в Крым 8-9 октября. «Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан… Это такая бредятина», — добавил он, назвав ситуацию «подставой».

По словам сына Соломко, тот поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, занимался таможенной декларацией, нанял брокера и уехал из страны. «Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», — заключил Максим.

13 октября Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Подозреваемые Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян заключены под стражу до 8 декабря.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.