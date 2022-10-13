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23:53, 13 октября 2022Силовые структуры

Суд арестовал пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

«Интерфакс»: суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту
СюжетВзрыв в Симферополе

Фото: Global Look Press

Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, подозреваемые Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян заключены под стражу до 8 декабря.

Адвокаты двоих фигурантов подтвердили агентству факт избрания их подзащитным меры пресечения, но отказались комментировать иные подробности дела. Комментариями суда и следствия по ситуации агентсво пока не располагает.

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Ранее источник РИА Новости рассказал, что погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту. Следствие считает, что дальнобойщик «не знал, что исполняет преступный заказ».

12 октября ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Уточняется, что организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

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Марина Совина
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