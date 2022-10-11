В Крыму заявили об увеличении числа паромов на Керченской переправе

Врио министра транспорта Крыма Лукашенко заявил, что в Керчи запустили еще четыре парома

Власти Крыма заявили об увеличении числа паромов на Керченской переправе, так, в работу были запущены еще четыре парома, два из них предназначены для перевозки фур. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра транспорта на полуострове Николай Лукашенко, передает ТАСС.

Он уточнил, что третий паром «Мария» начал работу на переправе в Крыму, четвертый — «Ейск» — готовится под загрузку. Кроме того, по словам Лукашенко, ожидается выход на маршрут дополнительных судов.

Направляющийся в Керчь паром — железнодорожный. Его переоборудуют для перевозки машин, как это делали при организации переправы после 2014 года, добавил врио министра транспорта Крыма.

Подрыв Крымского моста произошел ранним утром 8 октября, взорвался грузовой автомобиль. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над его судоходной частью повреждений не получила. По предварительным данным, во время взрыва погибли три человека и столько же пропали без вести.