Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму заявили об увеличении числа паромов на Керченской переправе

Врио министра транспорта Крыма Лукашенко заявил, что в Керчи запустили еще четыре парома
СюжетЛукашенко заявил:

Минтранс России

Власти Крыма заявили об увеличении числа паромов на Керченской переправе, так, в работу были запущены еще четыре парома, два из них предназначены для перевозки фур. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра транспорта на полуострове Николай Лукашенко, передает ТАСС.

Он уточнил, что третий паром «Мария» начал работу на переправе в Крыму, четвертый — «Ейск» — готовится под загрузку. Кроме того, по словам Лукашенко, ожидается выход на маршрут дополнительных судов.

Материалы по теме:
На Крымском мосту произошел взрыв. Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
На Крымском мосту произошел взрыв.Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
8 октября 2022
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту. Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту.Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
8 октября 2022

Направляющийся в Керчь паром — железнодорожный. Его переоборудуют для перевозки машин, как это делали при организации переправы после 2014 года, добавил врио министра транспорта Крыма.

Подрыв Крымского моста произошел ранним утром 8 октября, взорвался грузовой автомобиль. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над его судоходной частью повреждений не получила. По предварительным данным, во время взрыва погибли три человека и столько же пропали без вести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.