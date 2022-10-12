В Крыму ограничили перемещение грузов через Керченскую паромную переправу

Минтранс Крыма временно ограничил перемещение грузов через Керченскую паромную переправу

Министерство транспорта Крыма временно ограничило перемещение грузов через Керченскую паромную переправу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минтрансе уточнили, что под ограничения попали металлолом, крупногабаритные изделия из металла, томатная паста в бочках, кориандр в мешках.

Пока же груз, попавший под ограничения, будет перевозиться с материковой части России в Крым и обратно по альтернативному сухопутному пути, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что в Керчи запустили еще четыре парома.

Он пояснял, что направляющийся в Керчь паром — железнодорожный. Его переоборудуют для перевозки машин, как это делали при организации переправы после 2014 года.