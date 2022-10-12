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В Крыму ограничили перемещение грузов через Керченскую паромную переправу

Минтранс Крыма временно ограничил перемещение грузов через Керченскую паромную переправу

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Министерство транспорта Крыма временно ограничило перемещение грузов через Керченскую паромную переправу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минтрансе уточнили, что под ограничения попали металлолом, крупногабаритные изделия из металла, томатная паста в бочках, кориандр в мешках.

Пока же груз, попавший под ограничения, будет перевозиться с материковой части России в Крым и обратно по альтернативному сухопутному пути, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что в Керчи запустили еще четыре парома.

Он пояснял, что направляющийся в Керчь паром — железнодорожный. Его переоборудуют для перевозки машин, как это делали при организации переправы после 2014 года.

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Анна Щербакова
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