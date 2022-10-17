Австрия отказалась обучать украинских военных

Австрия отказалась от участия в программе Евросоюза по обучению украинских военных

Вена отказалась принимать участие в программе Европейского союза по обучению украинских военнослужащих. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг, сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем эту миссию Евросоюза (...), но участие сейчас не планируется», — сказал Шалленберг.

По его словам, вопрос об участии Австрии в этой программе остается открытым, и пока австрийские власти «будут наблюдать» за ситуацией на Украине.

Кроме того, Шалленберг добавил, что Австрия не собирается поставлять боевое оружие Украине, так как это «противоречит положению о нейтралитете страны».

Ранее сообщалось, что 17 октября страны Евросоюза проведут заседание в Люксембурге, где обсудят шестой пакет военной помощи Киеву и запуск тренировочной миссии для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).