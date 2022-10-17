Украина анонсировала выпуск нового беспилотника

«Укроборонпром» анонсировал выпуск беспилотника с дальностью полета 1000 километров

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» анонсировал выпуск нового беспилотника с дальностью действия 1000 километров, сообщает РИА Новости. Как заявляется, боевая часть машины будет весить 75 килограмм.

«Дальность 1000 километров, вес боевой части 75 килограммов. Завершаем разработку», — рассказали в компании.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев перейдет на систему логистики НАТО. Кроме того, по его словам, в стране проводят реформу системы оборонных закупок по принципам Альянса.