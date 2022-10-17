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16:00, 17 октября 2022Бывший СССР

Украина анонсировала выпуск нового беспилотника

«Укроборонпром» анонсировал выпуск беспилотника с дальностью полета 1000 километров

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» анонсировал выпуск нового беспилотника с дальностью действия 1000 километров, сообщает РИА Новости. Как заявляется, боевая часть машины будет весить 75 килограмм.

«Дальность 1000 километров, вес боевой части 75 килограммов. Завершаем разработку», — рассказали в компании.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев перейдет на систему логистики НАТО. Кроме того, по его словам, в стране проводят реформу системы оборонных закупок по принципам Альянса.

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