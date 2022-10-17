Украина внедрит натовскую систему логистики

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев внедрит систему логистики НАТО LOGFAS

Киев перейдет на систему логистики НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО», — написал он.

По его словам, украинская сторона уже получила более 300 стандартов альянса, с помощью которых происходит «масштабная трансформация сил обороны». Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) доказывают эффективное применение западного вооружения и «неукоснительное соблюдение обязательств».

«Украина вступила в НАТО де-факто — у меня много аргументов. На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся», — заключил глава ведомства.

Ранее стало известно о желании Израиля оказать военную помощь Киеву. Министр по делам диаспоры страны Нахман Шай заявил, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте, несмотря на то, что ранее страна направляла Украине только гуманитарную помощь.