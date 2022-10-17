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16:00, 17 октября 2022Бывший СССР

Украина внедрит натовскую систему логистики

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев внедрит систему логистики НАТО LOGFAS
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Philip Davali / Ritzau Scanpix / Reuters

Киев перейдет на систему логистики НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО», — написал он.

По его словам, украинская сторона уже получила более 300 стандартов альянса, с помощью которых происходит «масштабная трансформация сил обороны». Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) доказывают эффективное применение западного вооружения и «неукоснительное соблюдение обязательств».

«Украина вступила в НАТО де-факто — у меня много аргументов. На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся», — заключил глава ведомства.

Ранее стало известно о желании Израиля оказать военную помощь Киеву. Министр по делам диаспоры страны Нахман Шай заявил, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте, несмотря на то, что ранее страна направляла Украине только гуманитарную помощь.

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Алевтина Запольская
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