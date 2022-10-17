В Госдуме ответили на предложение лишить депутатов брони от мобилизации

Депутат Хамзаев: отмена брони от мобилизации с парламентариев не имеет смысла

Депутаты Госдумы от разных фракций ответили на предложение лишить брони от частичной мобилизации парламентариев. В разговоре с «Лентой.ру» они отметили, что сейчас желающие участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине парламентарии могут отправиться на фронт добровольцами.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Кто-то нужнее в тылу

Здравое зерно в инициативе есть, считает депутат от ЛДПР, член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Василий Власов. Тем не менее, по его словам, что сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы депутаты отправились на фронт в составе добровольцев. С другой стороны, депутаты различных фракций ведут волонтерскую работу, оказывая гуманитарную помощь.

«Мне кажется, авторы этой инициативы должны сами проявить инициативу, никто не мешает всей фракции отправится на фронт. Но в этой связи надо понимать, что депутаты, имеющие боевой опыт, имеющие награды, звания могут быть более полезны на фронте, чем депутаты, которые уже пенсионного возраста, или не имеют никакого боевого опыта, например, врачи», — высказался Власов.

Я думаю, что глупо тому же самому [главе думского комитета по охране здоровья] Дмитрию Хубезову, который сейчас и так там находится, делает операции, давать в руки автомат, чтобы он пошел в атаку. Его способности нужнее в тылу Василий Власов депутат Госдумы

Кто будет принимать законы

«У меня есть некие сомнения, ситуация требует изучения. Если для отдельных депутатов, которые будут очень полезны в зоне СВО, их нынешний статус является препятствием для того, чтобы там находится, тогда, может быть, такие поправки нужны. Если препятствием не является, тогда это чисто политический шаг. Наконец, есть третий вариант — если тебе мешает депутатский статус участвовать в СВО, у тебя есть механизм снятия с себя этого статуса», — поделился депутат от КПРФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Те, кто желает и может помочь в проведении СВО, безусловно, должны это делать, отметил он. Так, по словам депутата, уже есть примеры, когда парламентарии, являющиеся специалистами в сфере здравоохранения, лично оказывают врачебную помощь или помогают заново выстраивать систему здравоохранения там, где она была разрушена.

«Если сенаторы и депутаты Госдумы имеют эти полномочия, то со своего уровня они иногда могут оказать большую системную помощь в становлении конкретных министерств, ведомств в Донецкой и Луганской народных республиках и на других территориях. Решая эти самые задачи, мы можем на годы вперед создать людям, которые там остаются или вернутся туда, хорошую жизнь — это чуть-чуть важнее», — рассказал Новиков.

Кроме того, по его словам, нужно ответственно относится к функционированию органов государственной власти, как на вновь присоединенных территориях, так и на территории самой Российской Федерации.

Если все депутаты и члены Совета Федерации уйдут выполнять функции в рамках СВО, кто будет заниматься выполнением важнейших государственных функций на общефедеральном уровне? Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«А таких функций много, нужно создавать благоприятные условия для развития межгосударственных отношений России с другими странами через систему парламентской дипломатии, нужно сейчас принимать бюджет и в условиях СВО — этот бюджет должен быть принят как никогда внимательно», — пояснил он.

«Танцы на костях»

«Я думаю, что это, пусть грубо прозвучит, но танцы на костях, Миронов хайпует на этой теме», — заявил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. В снятии брони от частичной мобилизации с депутатов, по его мнению, нет никакого смысла, так как они могут стать полноценной боевой единицей, только если откажутся от мандата.

«Если депутат не отказался от мандата, смысла это никакого не имеет, потому что он, во-первых, не подчинен ни одному из командиров, генералов, в любой момент может встать и уехать, а это уже не боевая единица. Во-вторых, по всем нормативам государственная система должна обезопасить его, то есть на него должны быть направлены излишние силы для охраны безопасности и прочего», — объяснил депутат.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в стране завершится в течение ближайших двух недель. Глава государства уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.