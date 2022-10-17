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10:18, 17 октября 2022Россия

Законопроект об отмене брони от мобилизации депутатов внесли в Госдуму

Миронов заявил, что законопроект об отмене брони от мобилизации депутатов внесли в Госдуму

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы внесли в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в Telegram.

Согласно документу, указаны категории граждан, которых нужно призывать на военную службу по частичной мобилизации в первую очередь. Среди них сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил (ВС РФ).

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Кроме того, парламентарии предложили расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от военного призыва по частичной мобилизации. В документе говорится, что она должна предоставляться гражданам, которые признаны ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. Также отсрочку должны получать граждане, проходящие альтернативную военную службу и родственники погибших военнослужащих.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в стране завершится в течение ближайших двух недель. Глава государства уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.

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Сергей Истомин
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