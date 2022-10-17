Больная раком женщина узнала о беременности и отказалась от лечения

7News: врачи диагностировали женщине рак и через двое суток обнаружили, что она беременна

Жительница Австралии Эль Холливелл обнаружила, что беременна, через двое суток после того, как ей диагностировали рак. Об этом сообщает 7News.

Холливелл рассказала, что долгое время игнорировала недомогания, списывая симптомы на усталость от работы. Женщина обратилась к врачу лишь после того, как у нее начались проблемы с пищеварением. «Результат анализа показал высокий уровень тромбоцитов, и после дополнительных исследований мне сказали, что у меня хронический миелоидный лейкоз», — рассказывает она.

Спустя двое суток Холливелл узнала, что станет матерью. Врачи порекомендовали женщине прервать беременность, чтобы немедленно начать лечение от лейкоза. Однако, несмотря на риск, она решила отказаться от аборта и дождаться рождения ребенка.

Сын Холливелл появился на свет на 36 неделе беременности. После этого женщина начала принимать прописанные ей лекарства дважды в день и делает это уже несколько лет. Несмотря на онкологическое заболевание, она сохраняет позитивный настрой.

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