Врачи списали симптомы больной раком пациентки на беременность и депрессию

The Sun: женщине диагностировали рак шейки матки спустя полтора года обследований

29-летняя Никола Кэмерон из Шотландии, Великобритания, получила серьезный диагноз только спустя полтора года обследований, хотя обратилась к врачу сразу после появления симптомов. Об этом сообщает The Sun.

Женщина рассказала, что врачи проигнорировали подозрительные симптомы, которые появились у нее полтора года назад: она испытывала боль во время полового контакта, мучалась от спазмов в животе и кровотечений. Когда Кэмерон обратилась в больницу, врачи предположили, что у пациентки может быть эктропион — состояние шейки матки, при котором слизистая оболочка шеечного канала выворачивается в полость влагалища. Медики списали это на побочные эффекты противозачаточных таблеток, которые женщина принимала в то время. Кэмерон перестала пить таблетки и через три недели узнала, что беременна.

По ее словам, следующие месяцы она испытывала мучительную боль, но списывала ее на беременность. После родов больной стало еще хуже, но врачи объясняли ее состояние последствиями экстренного кесарева сечения и диагностировали ей послеродовую депрессию. Кэмерон начала резко терять вес, принимала одновременно 32 вида таблеток, но продолжала страдать от сильной боли в пояснице и животе. «У меня постоянно брали анализы крови, отправляли к гематологу, делали рентген грудной клетки и даже звонили в национальную организацию телемедицины Шотландии, когда я чуть не потеряла сознание от боли дома», — вспоминает она. С каждым днем она чувствовала себя все хуже, и в результате ее госпитализировали и диагностировали ей рак шейки матки.

Кэмерон призналась, что была шокирована, когда узнала о диагнозе. Женщина боялась думать о будущем и о том, что будет с ней и ее семьей. Молодой матери пришлось пройти три курса химиотерапии. В октябре этого года Кэмерон предстоит пройти курс лучевой терапии и три курса брахитерапии.

Женщина старается не думать, что ждет ее в будущем, так как это вызывает у нее сильное беспокойство. «Не игнорируйте боль и другие симптомы, ведь никогда не знаешь, когда будет слишком поздно», — говорит Кэмерон.

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