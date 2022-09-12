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Женщина по запаху диагностировала опасное заболевание своего мужа

Daily Mail: женщина из Великобритании обнаружила болезнь Паркинсона у мужа по запаху

Кадр: TODAY / Youtube

72-летняя Джой Милн из шотландского горда Перт, Великобритания, смогла по запаху обнаружить болезнь Паркинсона у своего мужа. Об этом сообщает Daily Mail.

У Милн наследственная гиперосмия — повышенная чувствительность к запахам. Когда ее мужу Лесу был 31 год, она заметила, что от него исходит слабый мускусный запах, характерный для болезни Паркинсона. Спустя 12 лет диагноз подтвердился. Мужчина умер в 2015 году.

Ученые заинтересовались способностью женщины определять заболевание по запаху. Выяснилось, что она способна диагностировать болезнь Паркинсона, просто понюхав футболку человека.

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С помощью Милн был разработан первый тест для определения болезни Паркинсона. Ученые утверждают, что заболевание можно выявить в течение трех минут после взятия мазка с задней части шеи человека, где, по словам женщины, запах проявляется сильнее всего.

«Если бы Джой Милн к нам не обратилась, я не думаю, что мы смогли бы это сделать. Дело было не только в ее чутком обонянии, но и в ее уверенности в том, что ее способности могут помочь людям», — заявила профессор Пердита Барран, руководившая исследованием.

Ранее сообщалось, что жительница Эссекса, Великобритания, больше года мучилась от боли в животе и узнала об опасном заболевании благодаря комментарию в социальной сети. Девушка рассказала, что регулярные боли появились у нее после пищевого отравления, которое случилось в марте 2020 года.

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Алиса Удовик
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