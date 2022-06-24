Девушка узнала об опасном заболевании благодаря комментарию в социальной сети

Daily Mirror: 20-летняя британка Маршалл узнала об опасном заболевании благодаря соцсети

Жительница Эссекса, Великобритания, больше года мучилась от боли в животе и узнала об опасном заболевании благодаря комментарию в социальной сети. Об этом сообщает Daily Mirror.

20-летняя Энни Маршалл рассказала, что регулярные боли появились у нее после пищевого отравления, которое случилось в марте 2020 года. Сначала ей диагностировали инфекцию и прописали лечение. Однако лечение не помогло, и Маршалл продолжала мучиться от боли во время еды.

Из-за проблем с питанием она похудела почти на 13 килограммов. Девушка продолжала обследования, и спустя год врачи сообщили, что у нее гастропарез — расстройство пищеварения, при котором ухудшается функционирование мышц ЖКТ, что приводит к проблемам с опорожнением желудка.

Маршалл вступила в группу для страдающих гастропарезом и поделилась своим недовольством от неэффективного лечения с другими пользователями. Ее пост увидела женщина и написала ей с предложением проверить, нет ли у нее синдрома Данбара, при котором происходит сдавливание кровеносного сосуда (чревный ствола) срединной дугообразной связкой. Для людей с этим синдромом характерна потеря веса, вздутие живота, боль после приема пищи и отсутствие аппетита. Это заболевание трудно определить сразу, для этого требуется дополнительная диагностика и многочисленные анализы.

Тогда британка снова обратилась к врачу, и предположение незнакомки из сети подтвердилось — у нее действительно выявили синдром Данбара. Маршалл нашла хирурга в США, специализирующегося на этом заболевание, и записалась на операцию, которая пройдет в июле.

Ранее сообщалось, что мужчина узнал об опасном диагнозе благодаря сообщениям подписчиков в TiKTok с настоятельными рекомендациями срочно обратиться к дерматологу. 25-летний Алекс Грисволд рассказал, что в 2019 году выложил видео с женой, на одном из кадров была видна его спина.