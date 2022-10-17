Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа

Власти сообщили, что пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа

Пожар после падения военного истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края охватил четыре этажа жилого дома. Об этом сообщили власти, передает ТАСС.

Ранее Минобороны России подтвердило крушение Су-34. В ведомстве подчеркнули, что это произошло при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

17 октября в сети появилось множество видеозаписей, на которых был запечатлен пожар в жилом доме Ейска — очевидцы рассказали, что в здание врезался самолет, после чего произошел мощный взрыв и началось возгорание. По их словам, воздушное судно рухнуло во дворе и взорвалось, после чего огонь перекинулся на жилой дом.