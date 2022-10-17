Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 17 октября 2022Россия

Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа

Власти сообщили, что пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа

Фото: ТАСС

Пожар после падения военного истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края охватил четыре этажа жилого дома. Об этом сообщили власти, передает ТАСС.

Ранее Минобороны России подтвердило крушение Су-34. В ведомстве подчеркнули, что это произошло при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

17 октября в сети появилось множество видеозаписей, на которых был запечатлен пожар в жилом доме Ейска — очевидцы рассказали, что в здание врезался самолет, после чего произошел мощный взрыв и началось возгорание. По их словам, воздушное судно рухнуло во дворе и взорвалось, после чего огонь перекинулся на жилой дом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно об одном погибшем и пострадавших при падении самолета в Ейске
Минобороны рассказало об обмене пленными с Украиной
Многочисленные взрывы после падения самолета в российском городе попали на видео
Орлова ответила упрекнувшим ее в отказе от самостоятельного воспитания детей
Сбрившая монобровь 11-летней дочери женщина ответила на критику в сети
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Губернатор Кубани выехал к месту падения самолета в Ейске
Российская стюардесса раскрыла секретные фразы бортпроводников
Раскрыто число участвующих в тренировочной миссии ЕС украинских солдат
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.