Стали известны личности устроивших стрельбу на полигоне в Белгородской области

РБК: стрельбу на полигоне в Белгородской области открыли граждане Таджикистана

Стрельбу на полигоне в Белгородской области открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, заключившие в Москве контракты с Минобороны. Их личности РБК раскрыли источники, один из которых близок к Следственному комитету, а другой — знаком с ходом расследования.

По словам собеседников издания, мужчины были мобилизованы военкоматом Чертановского района столицы. В расположение воинской части, расположенной в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября.

Теракт на полигоне под Белгородом произошел 15 октября. В Минобороны уточнили, что два террориста из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнем преступники были уничтожены.

16 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Военные следователи выяснят все обстоятельства ЧП, в результате которого погибли 11 человек и еще 15 получили ранения.