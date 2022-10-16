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12:15, 16 октября 2022Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело после теракта на полигоне в Белгородской области

СК возбудил уголовное дело после теракта на полигоне в Белгородской области

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преступных действий в Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СКР.

Военные следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, в результате которого погибли 11 человек, а еще 15 получили ранение.

О теракте на полигоне в Белгородской области стало известно 15 октября. В Минобороны уточнили, что два террориста открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнем преступники были уничтожены. По заявлению военного ведомства, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков отреагировал на преступление в Белгородской области.

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Дениза Мацаева
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