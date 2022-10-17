Депутатов и сенаторов предложили лишить брони от мобилизации

«Известия»: в Госдуме предложили лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации

В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий лишить брони от частичной мобилизации сенаторов и депутатов, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами. Об этом пишут «Известия».

Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» планируют внести в Госдуму 17 октября. Один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что она «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Законопроектом предлагается исключить парламентариев из перечня категорий граждан, имеющих право на отсрочку. Также

предлагается установить две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке.

К первой предлагают отнести тех, кто служит в войсках нацвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, СВР, органах ФСБ, военной прокуратуры, военных следственных органах СК и в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй — граждан в запасе.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершится в течение ближайших двух недель. Путин уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач. Кроме того, Путин заявил, что в обозримом будущем нет необходимости увеличивать число мобилизованных.

