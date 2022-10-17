Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:08, 17 октября 2022Россия

Депутатов и сенаторов предложили лишить брони от мобилизации

«Известия»: в Госдуме предложили лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий лишить брони от частичной мобилизации сенаторов и депутатов, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами. Об этом пишут «Известия».

Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» планируют внести в Госдуму 17 октября. Один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что она «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Дополнительный призыв не планируется» Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
«Дополнительный призыв не планируется»Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
14 октября 2022
В Москве и Петербурге идут облавы на резервистов: повестки раздают у метро и в подъездах. Что на это говорят власти?
В Москве и Петербурге идут облавы на резервистов: повестки раздают у метро и в подъездах.Что на это говорят власти?
14 октября 2022

Законопроектом предлагается исключить парламентариев из перечня категорий граждан, имеющих право на отсрочку. Также
предлагается установить две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке.

К первой предлагают отнести тех, кто служит в войсках нацвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, СВР, органах ФСБ, военной прокуратуры, военных следственных органах СК и в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй — граждан в запасе.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершится в течение ближайших двух недель. Путин уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач. Кроме того, Путин заявил, что в обозримом будущем нет необходимости увеличивать число мобилизованных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Израиле захотели начать оказывать военную помощь Украине
ВСУ нанесли удары по критической инфраструктуре Запорожской АЭС
Воздушную тревогу объявили в столичном регионе Украины
Древняя технология помогла азиатским племенам покорить тропические леса
В Швеции пожаловались на невозможность прокормить детей
В Росгвардии заявили об усилении обороны левого берега Днепра
Неизвестные обстреляли трамвай в российском городе
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Депутатов и сенаторов предложили лишить брони от мобилизации
Женщина пришла на собеседование и удивилась неожиданному вопросу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.