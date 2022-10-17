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14:43, 17 октября 2022Бывший СССР

В ЛНР объяснили мотивацию ВСУ

Помощник главы МВД ЛНР Киселев объяснил, что военных ВСУ мотивируют иностранные наемники

Фото: Leo Correa / AP

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев объяснил, что на сватовском направлении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) мотивируют иностранные наемники. Его слова передает РИА Новости.

«Мотивировка (украинских войск — прим. «Ленты.ру») очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что присутствие натовских инструкторов — не просто инструкторов, но и штатных офицеров из Америки, из Европы, которые и (...) толкают их вперед "освобождать" якобы территории», — сообщил он.

Киселев подчеркнул, что наступление нужно тем, кому дали задачу нанести урон жизнеобеспечению населенных пунктов. По его словам, в Сватово 16 октября и в ночь на 17 октября были атакованы детские сады и школы. Он отметил, что зарубежным инструкторам, которые «гонят вперед» ВСУ, «наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет».

Как утверждает Киселев, мотивацией военнослужащих из Сватово, Луганска и Лисичанска является месть соседям, проживающим на российских территориях и получающих «все наши блага». Также он задался вопросом, что мотивирует других бойцов Украины.

Ранее стало известно о проблемах с дисциплиной в рядах ВСУ из-за усталости, нехватки людей и ресурсов, а также больших потерь на фронте. 11 октября в ЛНР рассказали о низком боевом духе в украинских военных после ударов по критической инфраструктуре страны.

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Кристина Есикова
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