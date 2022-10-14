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08:07, 14 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о беспокойстве ВСУ из-за мобилизационных резервов России

WP: сообщения о новых мобилизационных резервах для армии РФ вызывают беспокойство у ВСУ

Фото: Toby Melville / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают проблемы с дисциплиной в связи с усталостью, нехваткой людей и ресурсов, а также больших потерь на фронте, пишет The Washington Post (WP).

Отмечается, что сообщения о новых мобилизационных резервах для армии России вызвали беспокойство у ВСУ. По данным издания, военнослужащим не удается отдохнуть вне зоны боевых действий из-за опасений украинского командования.

По словам украинских военнослужащих, ситуация на фронте может только ухудшиться, когда в стране похолодает и новые военные резервы России приобретут боевой опыт. Солдаты считают, что ситуация может измениться лишь после проведения новой, восьмой волны мобилизации в стране.

Ранее в Минобороны заявили, что между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными — в результате Россия вернула 20 военнослужащих. Об обмене пленными с Россией 11 октября также сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявлял, что среди освобожденных военнослужащих числятся офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего в страну вернулись 32 человека.

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Марина Совина
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