Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 17 октября 2022Бывший СССР

На Украине отказались придерживаться нейтрального статуса

Глава Минобороны Резников заявил о намерении Украины отказаться от нейтрального статуса

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна не останется с нейтральным статусом. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Украина точно не останется "нейтральной", лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины», — считает Резников.

По его словам, подача заявки на членство отражает желание более 70 процентов граждан, поддерживающих и стремящихся осуществить право Украины на участие в системе коллективной безопасности.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Как он утверждает, Украина де-факто уже прошла свой путь в НАТО и является его частью. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления страны в Североатлантический альянс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Евросоюз захотел ужесточить позицию по Китаю
В Москве при сортировке мусора были найдены человеческие останки
Армения объяснила наращивание сил на границе с Азербайджаном
Зарезавший российского хоккеиста в центре Москвы мужчина пойдет под суд
Турист на отдыхе отправился в магазин и очнулся в канаве с отрубленной ногой
Появилось фото протаранившего КамАЗ в российском регионе пассажирского поезда
Подсчитана польза продления семейной ипотеки
В США выразили опасения из-за передачи саудовцами оборонных технологий России
Опубликована карта районов Москвы по числу разыскиваемых уклонистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.