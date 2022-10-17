Житель Ейска рассказал о реакции очевидцев на падение самолета возле жилого дома

Житель Ейска Евгений: очевидцы пытались подойти к месту падения Су-34, но им мешал огонь

В первые минуты после падения самолета возле жилого многоэтажного дома в Ейске наблюдалась паника: люди звонили в скорую и МЧС, пытались подойти ближе, но сделать этого не давал огонь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал житель города Евгений.

«В первые минуты была ужасная паника, особенно у тех, у кого все это произошло на глазах. Очевидцы начали звонить в скорую и пожарным. Некоторые пытались ближе подойти посмотреть. Но огонь не давал этого сделать», — рассказал мужчина.

О падении самолета возле жилого дома в Ейске стало известно вечером 17 октября. Упавшим самолетом оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также в сети появились кадры с места падения самолета. На записи видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнем. Кроме того, слышно несколько громких взрывов.