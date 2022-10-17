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11:27, 17 октября 2022Россия

Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в мобилизации

Арестованному бывшему кандидату в губернаторы Приморья Ищенко отказали в мобилизации

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Арестованному по обвинению в мошенничестве экс-кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко отказали в просьбе призвать его из запаса в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила адвокат Виктория Виноградова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что после объявления в России частичной мобилизации Ищенко направил заявление на имя краевого военного комиссара с просьбой призвать его из запаса для участия в спецоперации. «Было отклонено с формулировкой… "на военный комиссариат законом не возложено полномочий по принятию решений о призыве на военную службу по мобилизации граждан, подозреваемых, обвиняемых и осужденных"», — рассказала Виноградова.

По ее словам, отказ пришел в СИЗО, где содержится экс-кандидат в губернаторы Приморья, 14 октября.

Ищенко арестовали в апреле по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Соответствующая статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

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Сергей Истомин
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