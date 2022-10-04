Арестованный экс-кандидат в губернаторы российского региона попросился на фронт

Арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко попросил направить его в зону СВО

Арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко попросил направить его в зону проведения специальной операции на Украине. Об этом рассказала «Коммерсанту» его адвокат Виктория Виноградова.

Она пояснила, что Ищенко направил заявление военному комиссару российского региона с просьбой отправить его на фронт. Письмо было направлено почтой из СИЗО-1 Владивостока и ответ пока не последовал, заметила адвокат.

«Ищенко считает, что в сложившейся ситуации он принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках», — сказала Виноградова.

Экс-кандидат в губернаторы Приморья готов участвовать в СВО, поскольку имеет воинское звание лейтенанта. Военно-учетная специальность Ищенко — командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей, подчеркнула адвокат.

В 2018 году Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморья от партии КПРФ. Он оказался во втором туре вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Они предъявляли друг другу претензии в нарушении законодательства. В итоге избирком признал выборы недействительными, а позднее прошло повторное голосование, на котором победу одержал врио главы региона Олег Кожемяко.

Ищенко арестовали в апреле по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

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