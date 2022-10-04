Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Арестованный экс-кандидат в губернаторы российского региона попросился на фронт

Арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко попросил направить его в зону СВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко попросил направить его в зону проведения специальной операции на Украине. Об этом рассказала «Коммерсанту» его адвокат Виктория Виноградова.

Она пояснила, что Ищенко направил заявление военному комиссару российского региона с просьбой отправить его на фронт. Письмо было направлено почтой из СИЗО-1 Владивостока и ответ пока не последовал, заметила адвокат.

«Ищенко считает, что в сложившейся ситуации он принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках», — сказала Виноградова.

Экс-кандидат в губернаторы Приморья готов участвовать в СВО, поскольку имеет воинское звание лейтенанта. Военно-учетная специальность Ищенко — командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей, подчеркнула адвокат.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

В 2018 году Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморья от партии КПРФ. Он оказался во втором туре вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Они предъявляли друг другу претензии в нарушении законодательства. В итоге избирком признал выборы недействительными, а позднее прошло повторное голосование, на котором победу одержал врио главы региона Олег Кожемяко.

Ищенко арестовали в апреле по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации с 21 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Аналитик посоветовал россиянам перевести валюту в юань
iPhone 14 рекордно обесценился
Арестованный экс-кандидат в губернаторы российского региона попросился на фронт
Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Шеф-повар похудел на 41 килограмм за четыре месяца и раскрыл секрет успеха
Институт РАН не увидел перспектив у российской экономики
Двоих россиян осудят за убийство 16-летней давности
В магазине оружия в Казахстане взорвалось хранилище с порохом
Определены самые затратные бытовые приборы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.