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01:38, 17 октября 2022Экономика

В России стали продавать поддельные чеки на iPhone 14

«Известия»: в России стали продавать поддельные чеки на iPhone 14 за тысячу рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На российских маркетплейсах стали появляться объявления о продаже поддельных кассовых чеков на дорогую технику, в том числе на новые iPhone 14. Подделка дает возможность сдать купленный на сером рынке гаджет в бесплатный гарантийный ремонт или получить стоимость оригинального устройства, сообщает «Известия».

«Мы действительно фиксируем значительное количество объявлений о продаже чеков, в том числе на iPhone», — заявил руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

Авторы объявлений отмечают, что могут сделать чек любого крупного сетевого магазина — Re:Store, «М.Видео – Эльдорадо», DNS, «Связной», МТС, «Билайн», «Мегафон» и других. Цена — около тысячи рублей. Помимо прочего, такая подделка позволит выгоднее продать использованный смартфон.

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«Айфон с чеком на вторичном рынке стоит дороже, чем такой же смартфон без чека. Так как стоимость новой техники в России выросла, то и возник повышенный спрос на б/у устройства, чем успешно пользуются злоумышленники», — подчеркнул Сергей Трухачев.

Однако представители торговых сетей говорят, что подделать чек полностью не удастся. «Все чеки, выданные в нашей сети, имеют специальный идентификатор и регистрируются в базе данных, поэтому сдать смартфон в ремонт с использованием поддельного чека невозможно», — заявили в «Мегафон».

Ранее сообщалось, что в России рухнули продажи новых смартфонов Apple. За первый месяц с момента выхода iPhone 14 на рынок в России купили в четыре раза меньше новых устройств Apple, чем аппаратов серии iPhone 13 за аналогичный период 2021 года.

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Юлия Мискевич
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