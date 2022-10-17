Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти назвали шагом навстречу России

The Hill назвала решение по сокращению добычи нефти пощечиной Саудовской Аравии Байдену

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти фактически стало пощечиной властей Саудовской Аравии президенту США Джо Байдену. Издание The Hill назвало соответствующий указ сигналом о том, что Эр-Рияд делает шаг навстречу Москве.

По мнению авторов издания, данное решение было принято, чтобы компенсировать санкционное давление на Россию и снизить цены на топливо в США. Утверждается, что это вызвало негодование и шок у членов Конгресса и в Белом доме, в связи с чем стали звучать призывы кардинально пересмотреть отношения США и Саудовской Аравии.

Сенатор Роберт Менендес считает, что решение сократить добычу нефти также поможет России усилить наступление на Украине. Политик подчеркнул, что не может дать «зеленый свет никакому сотрудничеству с Эр-Риядом до тех пор, пока Королевство не пересмотрит свою позицию в отношении войны на Украине».

Ранее глава Минобороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд выразил удивление из-за обвинений в адрес королевства из-за поддержки России в конфликте на Украине. Он считает, что они безосновательны.