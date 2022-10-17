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16:21, 17 октября 2022Экономика

Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю

Президент Путин разрешил продажу завода Schneider Electric в Самаре российскому инвестору

Фото: Karl F. Schöfmann / imagebroker.com / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин разрешил продажу самарского завода французского производителя комплектующих для энергетического сектора Schneider Electric российскому инвестору. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, акционерное общество «Акрон Индустрия» получило разрешение на сделку по приобретению 22,5 миллиона акций АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих Schneider Electric. Самарский завод «Электрощит» производит электротехническое оборудование.

Французский промышленный гигант ушел с российского рынка в начале июля. Бизнес компании в России и Белоруссии выкупил российский менеджмент. Сообщалось, что новым владельцам перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, петербургский НТЦ «Механотроника», а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.

Schneider Electric являлась одним из крупнейших электротехнических предприятий России. Среди крупных клиентов компании сейчас почти все российские нефтегазовые и металлургические предприятия, крупнейшие застройщики и девелоперы коммерческой недвижимости, компании из сферы энергетики и ЖКХ: «Россети», НОВАТЭК, «Газпром», «Росатом», Магнитогорский металлургический комбинат, «Сибур Холдинг», ПИК, «Капитал Груп» и другие.

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Софья Ермакова
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