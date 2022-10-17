Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 17 октября 2022Мир

В США высказались о взаимных инспекциях ядерного оружия с Россией

В Госдепе заявили, что США готовы возобновить инспекции ядерных объектов в рамках СНВ-3

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Для восстановления контактов в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) США готовы возобновить взаимные инспекции объектов, на которых хранится ядерное оружие. Об этом заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт, сообщает РИА Новости.

«США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020-го из-за пандемии COVID», — высказалась представитель Госдепа.

По ее словам, Вашингтон также выражает готовность к новым переговорам с Россией касательного нового механизма по контролю за вооружениями в рамках договора, который сменит СНВ-3 в 2026 году. «Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли», — добавила помощник.

Материалы по теме:
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
6 октября 2022
«Приготовиться к ядерному нападению» Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
«Приготовиться к ядерному нападению»Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
16 октября 2022

29 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захаров заявила, что Россия и США предпринимают попытки диалога, чтобы восстановить регулярные инспекции в рамках СНВ-3, и для этого стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии.

Инспекции в рамках договора были приостановлены по взаимному согласию в начале 2020 года, причиной этому стала пандемия COVID-19.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон должна уменьшить ядерные арсеналы так, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Доктор Мясников заявил об опасности нарушения режима сна
Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в «Ледниковом периоде»
Россия примет меры для противодействия подрывной работе западных стран
В США высказались о взаимных инспекциях ядерного оружия с Россией
В Москве рассказали о судьбе желающих отправиться в зону СВО добровольцев
Самойлова и Джиган показали видео отдыха на яхте
Исполнительница роли Белоснежки пообещала свежий взгляд на героиню
«Газпром» сообщил о сокращении добычи на 18 процентов
Дацик в спарринге отправил Александра Емельяненко в нокдаун
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.