В США высказались о взаимных инспекциях ядерного оружия с Россией

В Госдепе заявили, что США готовы возобновить инспекции ядерных объектов в рамках СНВ-3

Для восстановления контактов в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) США готовы возобновить взаимные инспекции объектов, на которых хранится ядерное оружие. Об этом заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт, сообщает РИА Новости.

«США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020-го из-за пандемии COVID», — высказалась представитель Госдепа.

По ее словам, Вашингтон также выражает готовность к новым переговорам с Россией касательного нового механизма по контролю за вооружениями в рамках договора, который сменит СНВ-3 в 2026 году. «Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли», — добавила помощник.

29 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захаров заявила, что Россия и США предпринимают попытки диалога, чтобы восстановить регулярные инспекции в рамках СНВ-3, и для этого стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии.

Инспекции в рамках договора были приостановлены по взаимному согласию в начале 2020 года, причиной этому стала пандемия COVID-19.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон должна уменьшить ядерные арсеналы так, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.