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18:30, 17 октября 2022Экономика

Основанная выходцем из России криптобиржа перестанет обслуживать россиян

«Известия»: криптобиржа Сryptopay перестанет обслуживать россиян

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Криптобиржа Сryptopay, основателем которой является выходец из России Дмитрий Гуняшов, решила поддержать санкции Евросоюза и перестать обслуживать россиян, пишут «Известия».

При этом до 21 октября клиенты смогут без ограничений вывести средства на другой криптокошелек в любой цифровой валюте, которую поддерживает площадка. После этой даты активы россиян переведут в евро. Вывод денег станет возможен только через службу поддержки и только на личный банковский счет в Европейской экономической зоне и ЕС.

Bitcoin от TradingView

После принятия восьмого пакета санкций ЕС Сryptopay запретила регистрацию новых пользователей из России. Ранее крупный сервис криптовалютных кошельков Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей. Средства нужно вывести со счетов до 27 октября.

Согласно новому пакету санкций, Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на его территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Запрет касается любых сумм.

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Платон Щукин
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