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13:49, 17 октября 2022Россия

Окончание мобилизации в Москве объявили словами «все свободны»

Момент окончания мобилизации в Москве со словами «все свободны» попал на видео

В мобилизационном пункте на Зубовском бульваре в Москве об окончании частичной мобилизации в столице объявили со словами «все свободны». Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадры попал момент, как сотрудник пункта в военной форме громко заявляет: «Все свободны, повестки аннулированы! Закончена мобилизация! Все услышали?» Он также уточнил в ответ на соответствующий вопрос, что мобилизация завершена именно в Москве.

Ранее 17 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва выполнила задачи по частичной мобилизации, в связи с чем пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00.

Военком столицы полковник Максим Локтев также отчитался, что военные комиссариаты Москвы выполнили мобилизационные задания Министерства обороны России.

Антон Похиляк
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